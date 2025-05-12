12 мая 2025 11:18 В Перми тело девушки нашли подвешенным на заборе. Убийство или несчастный случай? 0 0 0 Фото: Florian Gaertner/photothek.net / www.globallookpress.com Происшествия

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В ночь на субботу в одном из баров Перми произошло печальное событие. Две подруги отдыхали в заведении, после чего одну из них — 18-летнюю Надежду — обнаружили мертвой. Что это — убийство или несчастный случай?

Что произошло в пермском баре в ночь на 10 мая К отдыхающим в баре девушкам стали приставать двое молодых людей, которые оказались выходцами из Центральной Азии. Подруги попросили мигрантов оставить их в покое, рассказал «Царьграду» очевидец. Одна из девушек ненадолго отошла, а когда вернулась, то обнаружила, что Надежды нет. Она обратилась к владельцу заведения, и тот ответил, что иностранцы вернут девушку позже. Подруга вышла на улицу и увидела тело приятельницы, нанизанное на острые штыри забора. Брюки погибшей были расстегнуты.

Фото: РИА «Новости»

Версии произошедшего По одной из версий, девушка могла упасть с крыши бара или водосточной трубы. По данным «КП-Пермь», очевидцы сразу вызвали полицию. Сотрудники заведения предоставили правоохранителям записи с камер наблюдения, что там — пока неизвестно. Директор заведения рассказал РЕН ТВ, что перед смертью погибшая отдыхала в заведении в компании друзей и употребляла алкоголь. «Народу в баре не было, шесть-семь человек. Они (спутники девушки — прим. ред.) все были знакомы. Они нормальные мужики, я знаю», — заявил собеседник телеканала.

Фото: РИА «Новости»

Пермяки предположили, что девушка могла сама напороться на острые прутья, перелезая через забор. В версии о падении с крыши смущает местных жителей то, что изгородь находится на расстоянии от здания — порядка полуметра. «На улице Чернышевского с высоток люди улетали, когда окна мыли. Угадайте, на какое расстояние от окна? Если с крыши столкнули, тогда может далеко улететь, если еще и крыша с уклоном. Наверное, скоро появятся данные с камер наблюдения, тогда точно все и узнаем, но есть большие сомнения, что она перелезала через забор», — предположил местный житель. По второй версии случившегося, девушку изнасиловали и убили мигранты, а затем насадили ее тело на забор. «Она не могла сама это сделать, она ждала своего парня из армии. Он должен был приехать 21 июня», — рассказала 360.ru сестра погибшей.

Фото: РИА «Новости»

Происшествием заинтересовались в СК и прокуратуре Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об установлении обстоятельств гибели пермячки. «В социальных медиа сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы», — сообщили в пресс-службе Следкома. Следователи организовали проверку. В прокуратуре Пермского края взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по части 1 статьии 105 УК РФ («Убийство»).