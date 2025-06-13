Странное ЧП в Москве. На видео авто загорелось в двух шагах от людей

Источник 360.ru: автомобиль загорелся у ТЦ в Москве

Автомобиль вспыхнул у тротуара на одной из улиц в Москве. Видео происшествия прислали в редакцию 360.ru очевидцы.

Машина была припаркована на Рождественской улице, 11. Напротив расположен торговый центр «Атлан».

Судя по видео с места происшествия, огонь охватил переднюю часть машины на парковке прямо у тротуара. Пламя и густой черный дым быстро поднялись вверх — рядом стояли другие автомобили, огонь на них не перекинулся.

За происходящим наблюдали прохожие. Часть людей снимала пожар на смартфоны.

К горящей машине оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они быстро ликвидировали возгорание. Движение по улице уже восстановили.

О причине происшествия пока не сообщалось. Все обстоятельства пожара будут выяснять профильные структуры.

В пятницу, 13 июня, автомобиль также загорелся на МКАД. Из-за этого возникали проблемы с движением, их уже устранили.

В начале месяца машина с ребенком вспыхнула и в селе Арбузовка. Несовершеннолетнего удалось спасти.