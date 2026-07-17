Столкновение поезда и грузовика в Нижегородской области сняли на видео

В ночь на 17 июля в Нижегородской области столкнулись поезд и грузовик. В распоряжении 360.ru появились кадры ЧП.

Авария произошла на железнодорожном переезде на станции Каликино. Водитель фуры выехал на пути, но перед ним опустился шлагбаум.

На видео можно заметить, как сотрудник переезда выбежала, чтобы поднять шлагбаум, но оказалось слишком поздно.

Как только водитель начал движение, локомотив зацепил его прицеп и протащил несколько десятков метров. Машинист перед столкновением применил экстренное торможение, дистанция оказалась недостаточной.

В результате столкновения никто не пострадал, вагоны с рельсов не сошли. В НЖД отмечали, что из-за ДТП в пути задержались три поезда дальнего следования.

В Центральном МСУТ СК России сообщили, что начали доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Предварительная причина происшествия — выезд грузовика на переезд на запрещающий сигнал светофора», — указали в ведомстве.