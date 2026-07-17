Автомобиль с прицепом столкнулся с грузовым поездом в Нижегородской области

В Нижегородской области на переезде у станции Каликино произошла авария с участием грузового поезда и машины с прицепом. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 17 июля 2026 года в ночное время на железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Каликино, произошло столкновение грузового автомобиля с прицепом и локомотива поезда», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Локомотив и трактор, прицепленный на автомобиле, получили повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Из-за аварии задержались семь пассажирских составов. Сейчас движение уже восстановили.

Ранее в Сахалинской области легковушка столкнулась с пассажирским поездом на переезде между станциями Тымовск и Палево. В результате случившегося никто не пострадал.