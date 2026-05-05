Стюардессу British Airways уволили после выпитого перед рейсом вина

Mirror: в Англии стюардессу уволили за алкоголь перед рейсом

Стюардессу авиакомпании British Airways Дебору Мерритт уволили и арестовали после того, как перед рейсом из Великобритании в Испанию она выпила несколько бутылок вина. Об этом сообщила газета The Mirror.

Пассажиры заметили, что бортпроводница шаталась. Ей помогли дойти до хвоста самолета, там пристегнули и оставили до конца трехчасового полета.

После посадки в Малаге Мерритт провели алкотест. Проверка показала 70 микрограммов алкоголя в крови, что почти в девять раз превышает допустимый для членов экипажа уровень.

Защита заявила, что стюардесса выпила на фоне стресса из-за семейных проблем.

«Я опустошена тем, что больше не смогу работать», — пожаловалась девушка.

