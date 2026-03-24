В США стюардесса чудом выжила, когда ее выбросило из самолета при авиакатастрофе

В Нью-Йорке самолет авиакомпании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной, пилоты погибли. Стюардесса чудом выжила, когда ее выбросило из лайнера, сообщило издание PYOK .

Авиакатастрофа произошла вечером в воскресенье, 23 марта, когда самолет заходил на посадку на взлетно-посадочную полосу № 4 в аэропорту Ла-Гуардиа.

«Стюардессу выбросило из обломков самолета Bombardier CRJ-900 после того, как он столкнулся с пожарной машиной в аэропорту, разрушив кабину пилотов и первые несколько рядов салона», — уточнили в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что с носа лайнера свисали обломки, а пожарная машина лежала в нескольких метрах от него. В передней части самолета находились два пилота и одна стюардесса, пристегнутая к креслу.

Бортпроводница получила тяжелые травмы, пилоты погибли, пострадали десятки других людей. Причиной аварии стала ошибка диспетчера.

На борту лайнера находились 72 пассажира и члены экипажа. В больнице пока еще остались 41 пассажир и член экипажа, а также несколько пожарных из аэропорта, 32 человека уже выписаны. Сам аэропорт закрыли на время расследования.

Дочь стюардессы Сара Лепин сообщила телеканалу TVA Nouvelles, что спасатели нашли ее мать на расстоянии более чем 100 метров от разрушенного лайнера. Она выжила, отделалась переломами. Женщине предстоит операция на сломанной ноге.

