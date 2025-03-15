Стиральная машина загорелась в квартире в центре Москвы
Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на Смоленском бульваре. Загорелась стиральная машина, сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
На место происшествия вызвали пожарных. Они оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Хозяева квартиры не пострадали. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
В Саратове загорелась кухня, после того как хозяйка запустила стиральную машину. Пламя мгновенно распространилось до двух соседних квартир. Сотрудники МЧС эвакуировали 12 жильцов.
В Москве пожар произошел в одной из квартир на улице Маршала Захарова, после того как взорвался телевизор. Две женщины и ребенок успели покинуть помещение до прибытия спасателей.
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