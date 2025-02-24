Почти три квартиры чуть не сгорели из-за стиральной машины в Саратове

В Саратове в квартире начался пожар после запуска стиральной машины

В квартире в Саратове загорелась кухня после того, как хозяйка запустила стиральную машину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

«На проспекте Столыпина огонь охватил кухню однокомнатной квартиры в девятиэтажке. Хозяйка затеяла стирку», — заявили в ведомстве.

Дым сразу распространился по всему подъезду. Пламя успело дойти еще до двух квартир. На место ЧП вызвали спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали 12 жильцов и потушили пламя.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее в Москве случился пожар в трехкомнатной квартире 17-этажного жилого дома. Источник 360.ru сообщил, что огонь было видно из окна четвертого этажа. Хозяйка жилища эвакуировалась. На место ЧП прибыли спасатели.