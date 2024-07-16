«Стены были в рвотных массах». В лагере «Калейдоскоп» в Сауничах массово отравились дети

Поездка в детский загородный лагерь «Калейдоскоп» в деревне Сауничи в Кировской области закончилась для 11-летней девочки сильным отравлением. Спустя два дня после начала смены школьница попала в больницу. Мать пострадавшего ребенка рассказала 360.ru подробности ЧП.

«Мы узнали о произошедшем в 06:00, когда поступил звонок о том, что дочь заболела. У нее была высокая температура, рвота, диарея. Когда я пришла в лагерь, то увидела на стенах, лестницах и перилах множественные следы рвотных масс. Дети не спали и плакали», — сказала она.

Женщина застала дочь в тяжелом состоянии. Девочка была очень бледная и еле стояла на ногах. Встревоженная мать сразу же забрала ее и вызвала скорую помощь. Оказалось, что ребенок обезвожен.

После этого родители приняли решение самостоятельно везти дочь в инфекционную больницу. За четыре дня состояние ребенка стабилизировалось.

Источник 360.ru сообщил, что сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту сообщения об отравлении детей в детском лагере в Сауничах. Официально эти данные пока не подтверждали.

Ранее 26 школьников госпитализировали из лагеря в Евпатории. Причиной оказалась норовирусная инфекция.