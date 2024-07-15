Свыше 25 детей попали в больницу из-за норовирусной инфекции в Евпатории

Роспотребнадзор: 26 детей из лагеря в Евпатории госпитализировали с норовирусом

Из лагеря в Евпатории госпитализировали 26 детей из-за норовирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя.

«Всего на госпитализации находятся 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными», — указали в ведомстве.

Состояние детей оценивают как удовлетворительное. В первые сутки установили этиологический фактор заболевания детей. Причиной оказалась норовирусная инфекция. Региональный Роспотребнадзор начал эпидрасследование. Специалисты провели комплекс лабораторных исследований, собрали пробы продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды.

В рамках расследования выявили нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также в ведомстве указали, что в лагере вовремя не изолировали первых заболевших, что привело к распространению инфекции.

Похожая ситуация образовалась в Туве. В оздоровительном лагере «Чагытай» отравились 46 детей.