Стендапер Орлов защитил двух девушек от пьяного сталкера в Москве

Комик Орлов заступился за сотрудниц бутика, на которых напал пьяный мужчина

Стендапер Сергей Орлов вступился за сотрудниц бутика, которых атаковал пьяный дебошир. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Собственница одного из магазинов одежды на Малой Бронной рассказала нам, что за одной из их работниц на улице увязался навязчивый агрессивный тип, который преследовал ее до самого бутика», — сообщили авторы публикации.

Девушка вошла в здание через черный ход, а ее преследователь начал стучать в дверь и кричать, используя нецензурную брань.

В этот момент мимо проходил известный стендап-комик Сергей Орлов. Он попытался успокоить мужчину и все уладить миром. Тот отстал от девушек, но сотрудники бутика все равно решили обратиться в полицию.

Ранее двое мужчин угрожали пистолетом посетителям магазина на севере Москвы. Один был в камуфляже, другой — в гражданской одежде.