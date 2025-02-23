Двое неизвестных пригрозили оружием посетителям московского магазина

Двое мужчин угрожали предметом, похожим на пистолет, посетителям магазина на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Двое человек: один в камуфляже, другой в гражданской одежде», — отметил он.

ЧП произошло примерно в 14:20 в супермаркете на улице Зои и Александра Космодемьянских. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее покупатель напал на сотрудницу круглосуточного магазина в Балашихе. Неадекват выстрелил женщине в лицо из газового пистолета.

Момент нападения зафиксировали камеры. По словам пострадавшей, мужчина зашел первый раз как покупатель, а второй раз просто начал стрелять. Она предположила, что нападавший находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Перед тем, как напасть, агрессивный покупатель приставал к окружающим и столкнул на пол товары с прилавка.