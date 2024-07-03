Стена магазина в Химках обрушилась на припаркованные машины

Источник 360.ru: в Химках стена магазина рухнула на припаркованные машины

В среду, 3 июля, в Химках стена магазина обрушилась на припаркованные рядом машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

ЧП произошло в районе дома 1Б по улице Бабакина. Кладка из облицовочных кирпичей частично потрескалась и обвалилась вниз вместе с кондиционерами.

Сведения о пострадавших не поступали, причина обвала неизвестна.

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