Стена магазина в Химках обрушилась на припаркованные машины

В среду, 3 июля, в Химках стена магазина обрушилась на припаркованные рядом машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
ЧП произошло в районе дома 1Б по улице Бабакина. Кладка из облицовочных кирпичей частично потрескалась и обвалилась вниз вместе с кондиционерами.
Сведения о пострадавших не поступали, причина обвала неизвестна.
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