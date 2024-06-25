«Стащили волосы с головы». Бродячие собаки сняли скальп мальчику в лагере в Забайкалье

В спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» в Забайкалье бродячие собаки напали на школьника. Мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, ему уже провели две операции, сообщила 360.ru мама пострадавшего Валентина.

Представители лагеря сообщили женщине, что ребенок якобы ушел за территорию учреждения. Ребята устроили квест, после которого мальчик пропал. Позже вожатые обнаружили ребенка в лесу.

«Где точно, я не знаю, потому что нам информации никакой, даже из лагеря, не дают особо. Дозвониться, дописаться до них невозможно. <…> Если там лагерь, должны же как-то проверять вот эту территорию, правильно? Мы же отправляем туда своих детей, чтобы они отдохнули, повеселились. Я говорю, вот мой сын — это первая в жизни поездка в лагерь. Он ее запомнит на всю жизнь. Будет в глазах с этим ужасом стоять, пока не вырастет», — возмутилась Валентина.

По ее словам, ребенок находится в реанимации с множественными травмами.