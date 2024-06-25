Мальчик попал в реанимацию после нападения стаи бездомных собак в Забайкалье

В Забайкалье 9-летний мальчик попал в реанимацию после нападения бездомных собак

Девятилетнего ребенка привезли в реанимацию в тяжелом состоянии после нападения бездомных собак в детском лагере под Читой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

В ведомстве уточнили, что мальчик находится в краевой детской клинической больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края пояснили, что накануне во время вечеринки в детском лагере девятилетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, ушел в неогороженную часть лагеря в лес. Там на него напали бродячие собаки. Спустя два часа мальчика нашли с многочисленными ранами.

Прокуратура приступила к проверке после случившегося. Правоохранители оценят работу сотрудников детского лагеря и ответственных, а также установит, какие меры принимались для отлова безнадзорных животных.

На днях в Ноябрьске стая собак откусила школьнику часть ягодицы. Мать пострадавшего рассказала, что сын теперь боится выходить из дома.