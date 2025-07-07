Старовойт купил Tesla за полтора месяца до смерти

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, тело которого нашли в Одинцове, приобрел автомобиль Tesla полтора месяца назад. Об этом со ссылкой на регистрационные данные сообщило РИА «Новости» .

По его информации, у Tesla Model X, на которой ездил Старовойт, с июля 2018 года по конец мая 2025 года был другой хозяин. Тело экс-главы Минтранса обнаружили рядом с автомобилем. Следственный комитет не исключает, что Старовойт покончил с собой. Рядом с ним был именной пистолет.

По информации издания, дом экс-министра в коттеджном поселке в Красногорске пустует полтора месяца. Стоимость жилья составляет не менее 150 миллионов рублей. В мае его выставляли на продажу за 260 миллионов рублей.

В трехэтажном доме есть бассейн, сауна, гостиная с камином, кабинет, винный погреб, зимний сад, гардеробные и четыре спальные с отдельными ванными комнатами. Площадь коттеджа составляет 870 квадратных метра.