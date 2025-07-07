Рядом с телом Старовойта нашли наградное оружие от МВД

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта обнаружили в кустах рядом с машиной Tesla Model X в Одинцове. При нем был наградной пистолет ПМ, сообщил Telegram-канал Mash.
Старовойт получил именное оружие в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач. Приказ о награждении подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Пистолет Старовойту вручил начальник главка МВД по Курской области Виктор Косарев.
На место, где обнаружили тело экс-министра транспорта, прибыли правоохранители. Они оцепили территорию. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предположительно, Старовойт покончил с собой.
Ранее президент Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта. Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин. В июле Госдума рассмотрит его кандидатуру на пост главы ведомства, сообщил RT.
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