Рядом с телом Старовойта нашли наградное оружие от МВД

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта обнаружили в кустах рядом с машиной Tesla Model X в Одинцове. При нем был наградной пистолет ПМ, сообщил Telegram-канал Mash .

Старовойт получил именное оружие в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач. Приказ о награждении подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Пистолет Старовойту вручил начальник главка МВД по Курской области Виктор Косарев.

На место, где обнаружили тело экс-министра транспорта, прибыли правоохранители. Они оцепили территорию. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предположительно, Старовойт покончил с собой.

Ранее президент Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта. Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин. В июле Госдума рассмотрит его кандидатуру на пост главы ведомства, сообщил RT.