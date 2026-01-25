Стамбульский потрошитель? Ужасающая находка шокировала жителей в популярном районе

В стамбульском районе Шишли в мусорном контейнере обнаружили обезглавленное тело женщины. Об этом в субботу сообщило информационное агентство DHA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело, завернутое в простыню, нашел местный житель, собиравший макулатуру в квартале Дуатепе. Свидетели рассказали полиции, что незадолго до этого видели подозрительных людей, которые несли в сторону помойки тяжелый чемодан.

Правоохранители обнаружили и осмотрели этот чемодан, однако в нем, как и в самом контейнере, отсутствовали голова и ноги убитой — их поиски продолжаются.

Личность погибшей удалось установить по отпечаткам пальцев. Это 37-летняя гражданка Узбекистана.

Полиция оцепила весь район. Следователи получили записи с камер видеонаблюдения, власти рассчитывают, что это поможет идентифицировать людей, которые принесли чемодан.

Гражданка Узбекистана находилась в Турции легально. Правоохранительные органы планируют выяснить ее связи в городе и выявить круг общения. Оперативные службы продолжают прочесывать окрестности в поисках недостающих фрагментов тела.

