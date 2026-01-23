Жителя Подмосковья обвинили в убийстве пенсионерки топором

Воскресенский городской суд отправил под стражу 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Убийство произошло в общем коридоре многоквартирного дома. По версии следствия, житель Воскресенска в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором 84-летнюю женщину, живущую по соседству. Он нанес ей не менее 19 ударов по голове, шее и лицу.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев», — отметили в пресс-службе.

