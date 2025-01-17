Стало плохо после обеда. Пострадавшая рассказала об отравлении в санатории Минусинска

Пострадавшая рассказала об отравлении в санатории в Красноярском крае

Большинство отравившихся в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае россиян почувствовали себя плохо после обеда 16 января. Об этом 360.ru рассказала одна из пострадавших Наталья.

«Примерно через час после приема пищи стало плохо. На обед была перловка с котлетой и щи. Вроде готовили хорошо, даже не могу предположить, что послужило причиной отравления. Симптомы были стандартные — рвота, диарея, температура», — сказала женщина.

Наталья добавила, что самочувствие других отдыхающих испортилось примерно в это же время.

На территорию санатория прибыла скорая, некоторых пострадавших госпитализировали, другим прописали амбулаторное лечение.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края уточнили, что у первых пяти обследованных обнаружили норовирус. Работу санатория в Минусинском районе приостановили. По факту происшествия началась проверка.