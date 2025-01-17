Число пострадавших при отравлении в санатории Минусинска увеличилось до 33

Количество пациентов, пострадавших в результате массового отравления в санатории Красноярского края, увеличилось до 33. Санаторий приостановил работу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Симптомы острой кишечной инфекции зафиксировали у 33 взрослых отдыхающих санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края.

«По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. С сегодняшнего дня санаторий приостанавливает свою работу», — рассказали там.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование случившегося. Они взяли пробы готовой пищи и сырья, холодной воды из водоразборных кранов, объектов окружающей среды, а также обследуют персонал пищеблока.

О массовом отравлении постояльцев лечебного санатория стало известно 16 января. Бригады скорой помощи увезли из оздоровительного учреждения несколько человек. В краевой прокуратуре уточнили, что в больницу доставили пять постояльцев санатория, а пожаловались на отравление более 30 людей. Все они питались в местной столовой. Все пострадавшие — пожилые люди.