Стало известно состояние пострадавших при пожаре на парковке в Одинцове

Пострадавших в результате пожара на парковке в Одинцове доставили в больницу, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Московской области. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.
В министерстве уточнили, что врачи расценивают как тяжелое состояние поступивших. В результате пожара пострадали два человека.
«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни», — уточнили в Минздраве.
Днем 7 сентября в Лесном Городке загорелось здание парковки. На место ЧП прибыли спасатели и медики. Позже стало известно, что два человека погибли. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона во время строительных работ.
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