Крупный пожар произошел на парковке в Одинцове

Видео 360.ru: огонь охватил парковку в дачном поселке в Одинцове

Пламя охватило парковку в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа. Кадры пожара появились в распоряжении 360.ru.

Фото: Телеканал «360»

На ролике видно полыхающее помещение, в небо поднялся густой черный смог. На место прибыли пожарные. О жертвах и пострадавших официальной информации пока не поступало.

Накануне мощный пожар вспыхнул в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы увидели столб дыма в районе железной дороги. Пламя охватило стройку. Позже пламя ликвидировали.

Во время пожара в подвале онкологического отделения центра имени Кулакова в Москве три медсестры спасли пациенток. Всего из горящего здания вывели 12 человек, часть из них проходили реабилитацию после операций, другие — курс химиотерапии.

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