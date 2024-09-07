Крупный пожар произошел на парковке в Одинцове

На ролике видно полыхающее помещение, в небо поднялся густой черный смог. На место прибыли пожарные. О жертвах и пострадавших официальной информации пока не поступало.

Накануне мощный пожар вспыхнул в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы увидели столб дыма в районе железной дороги. Пламя охватило стройку. Позже пламя ликвидировали.

Во время пожара в подвале онкологического отделения центра имени Кулакова в Москве три медсестры спасли пациенток. Всего из горящего здания вывели 12 человек, часть из них проходили реабилитацию после операций, другие — курс химиотерапии.