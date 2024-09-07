Причиной мощного пожара в Одинцове стал взорвавшийся газовый баллон

Масштабный пожар на парковке в Одинцове вспыхнул из-за газового баллона, с которым работал строитель. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Баллон взорвался, когда рабочий с помощью горелки укладывал мембрану, отметил источник «112». В результате разгорелся пожар, огонь охватил территорию в 700 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали. В огне сгорели 20 автомобилей, отметили авторы статьи.
МЧС подтвердило, что пожар возник на территории наземной многоярусной парковки в дачном поселке Лесной Городок. Точная площадь возгорания составила 713 «квадратов». Для тушения задействовали четыре единицы техники и 20 спасателей. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.
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