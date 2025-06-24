Стало известно состояние пострадавших мужчины и женщины после атаки БПЛА в Красногорске

Воробьев: угрозы для здоровья беременной жительницы Красногорска сейчас нет

Медики оказали помощь всем пострадавшим жителям дома в Красногорске, который ночью задели обломки БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается пострадавших — мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет», — написал он.

По словам Воробьева, женщине проведут сегодня полное обследование. Другие жильцы от помощи врачей отказались. На месте ЧП работают служба медицины катастроф, бригада скорой помощи, криминалисты и сотрудники следственных органов.

Также он отметил, что после ЧП жителей дома эвакуировали, в период эвакуации организовали пункт временного размещения. Одна из квартир дома полностью сгорела, хозяевам помогут со всеми документами.

«Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — отметил Воробьев.

Происшествие случилось сегодня ночью на улице Народного ополчения. Обломки БПЛА задели последний этаж дома. После удара в одной из квартир начался пожар, огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров.

Ранее глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков заявил, что жители пострадавшего от БПЛА дома вернулись в свои квартиры. Жильцов сгоревшей квартиры поселили в гостинице.