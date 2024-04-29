Взрывные устройства нашли на месте нападения боевиков на пост ДПС в КЧР | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 08:20 Взрывные устройства нашли на месте нападения боевиков на пост ДПС в КЧР МВД КЧР: на месте нападения на пост ДПС нашли самодельную взрывчатку

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На месте нападения боевиков на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике нашли несколько самодельных взрывных устройств. Об этом сообщила пресс-служба МВД по КЧР.

Информация о вооруженном нападении в поселке Мара-Аягъы поступила правоохранителям 28 апреля в 23:20. По уточненным данным, злоумышленники подъехали на автомобиле, бросили взрывчатку в сторону полицейских и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции стали стрелять в ответ, при этом на одном из нападавших сработало взрывное устройство. Погибли двое полицейских, пострадали еще четверо: двое сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии и сотрудник УМВД по Курганской области. Пятерых нападавших уничтожили на месте. Раненых госпитализировали, им оказывают квалифицированную медпомощь.

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«На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники», — рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Работу правоохранителей на месте координируют начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР Владимир Нефедов.