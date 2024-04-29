Боевики атаковали пост ДПС в Карачаево-Черкесии | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 01:16 Боевики атаковали пост ДПС в Карачаево-Черкесии Источник 360.ru: один боевик и полицейский убиты при нападении на пост ДПС в КЧР РИА «Новости»

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В Карачаево-Черкесии произошел бой между неизвестными боевиками и сотрудниками полиции. В результате перестрелки погиб полицейский и один из нападавших. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Неизвестные боевики атаковали пост ДПС в поселке Мара-Аягъы. Нападение сопровождалось стрельбой и взрывами.

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В результате перестрелки один полицейский погиб, еще четверо получили ранения.

Ответным огнем сотрудники правоохранительных органов уничтожили одного из нападавших, двое боевиков были ранены.

Предположительно, нападавшие могут оказаться из той же группировки, которая убила полицейских в Карачаевске неделю назад.

Ранее пятеро вооруженных мужчин атаковали наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». В результате нападения двое полицейских скончались от полученных ранений, третий был госпитализирован.

Позже силовики обнаружили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые.