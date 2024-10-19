Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил последнее смс перед смертью своей сестре. Об этом сообщило
mk.ru.
«Оля, напиши Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в смс.
Рогачев отправил сообщение в 15:12.
Ранее рядом с телом погибшего экс топ-менеджера ЮКОСа обнаружили
предсмертную записку. Ее начали изучать сотрудники правоохранительных органов. Авторы поста в Telegram-канале Shot напомнили, что Рогачев болел раком и страдал от сильных болей.
Тело вице-президента нашли в субботу в Москве. Он
выпал из окна 10 этажа. Его не стало на 65-м году жизни.
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Сегодня 23:59 Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа
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