Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа

Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил последнее смс перед смертью своей сестре. Об этом сообщило mk.ru .

«Оля, напиши Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в смс.

Рогачев отправил сообщение в 15:12.

Ранее рядом с телом погибшего экс топ-менеджера ЮКОСа обнаружили предсмертную записку. Ее начали изучать сотрудники правоохранительных органов. Авторы поста в Telegram-канале Shot напомнили, что Рогачев болел раком и страдал от сильных болей.

Тело вице-президента нашли в субботу в Москве. Он выпал из окна 10 этажа. Его не стало на 65-м году жизни.