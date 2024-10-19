Бывший топ-менеджер ЮКОСа оставил предсмертную записку

Рядом с телом погибшего экс топ менеджера ЮКОСа Михаила Рогачева обнаружили предсмертную записку, сообщил Telegram-канал Shot . По его информации, сейчас документ изучают полицейские.

Содержание записки неизвестно — в случившемся разбираются правоохранители. Авторы статьи напомнили, что в последние годы функционер страдал от сильных болей — у него был рак.

О предсмертной записки сообщил также источник РЕН ТВ.

Тело Рогачева обнаружили в Москве в субботу. Бывшему топ-менеджеру ЮКОСа было 64 года, он выпал из окна 10-го этажа.