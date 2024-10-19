Бывший вице-президент ЮКОСа выпал из окна в Москве

Бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаила Рогачева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина выпал из окна. Труп 64-летнего экс-руководителя ЮКОСа обнаружили утром в субботу во дворе дома, где он проживал, в Протопоповском переулке.

Михаил Рогачев ранее занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС, также он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и замгендиректора корпорации «Норильский никель».

Ранее RT обнаружил имущество основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ