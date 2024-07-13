Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения самолета в Подмосковье

РИА «Новости»: поиски на месте крушения SSJ могут продлиться два дня

Поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могут продлиться еще два дня. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в случае пребывания на борту пассажиров такая работа занимает гораздо больше времени.

Днем 13 июля на месте падения самолета под Коломной нашли тела членов экипажа. Чтобы опознать летчиков, специалисты назначили генетическую экспертизу.

В авиаслужбах допустили, что причиной крушения лайнера могло стать попадание птиц в двигатели. Еще одной вероятной причиной назвали критический сбой системы самолета.

Авиакатастрофа произошла в Подмосковье 12 июля у деревни Апраксино. Воздушное судно выполняло испытательный полет.