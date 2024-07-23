Стало известно, с чем могут быть связаны обыски в парке «Патриот»

Mash: обыски в парке «Патриот» могут быть связаны с мошенничеством в госзакупках

Обыски в парке «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках. Речь может идти о хищении не менее 40 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, следователи допрашивают директора парка Вячеслава Ахмедова и еще нескольких сотрудников, в том числе бухгалтера.

Ранее Mash сообщил, что следственная группа вынесла коробки с документами из административного здания. Чтобы их перевезти, пришлось вызвать грузовик.

Журналисты предположили, что обыски могут быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка.

Ранее сам Иванов попросил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Он объяснил это наличием государственных наград и участием в боевых действиях.

В июне главу «Уральских заводов» Василия Мусина обвинили в подмене российских радиостанций зарубежными.