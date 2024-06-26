Главу «Уральских заводов» Мусина обвинили в подмене российской продукции на зарубежную

Арестованного гендиректора «Уральских заводов» Василия Мусина обвинили в поставках радиостанций иностранного производства вместо российских. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сообщил собеседник агентства.
Мусина арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и за хищение денег, выделенных Министерством внутренних дел России.