Стало известно о состоянии ветеранов, отравившихся в московской столовой

Сотрудники медицинского учреждения внимательно следят за состоянием здоровья ветеранов, которые отравились в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», — заявили в ведомстве.

Сотрудники центра быстро отреагировали и оказали помощь людям, а также оперативно сменили поставщика продуктов питания. В центре провели дезинфекцию всех помещений и другие санитарно-организационные мероприятия. В работе участвовали специалисты Роспотребнадзора.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В больницы с признаками отравления доставили порядка 20 человек.

Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана, где отравилась группа туристов из КНР. Четырем пострадавшим понадобилась госпитализация.