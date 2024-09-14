Директора московского ресторана арестовали после отравления гостей из Китая

Директора ресторана в Москве арестовали после отравления туристов из Китая

Отравление гостей обернулось уголовным делом для директора китайского ресторана в Москве Екатерины Шаповаловой. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, суд по ходатайству следствия отправил фигурантку уголовного дела о небезопасных услугах под домашний арест.

Меру пресечения для руководителя заведения общественного питания определили до 13 ноября. Кроме домашнего ареста, суд установил для Шаповаловой дополнительные ограничения.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о ресторане «Ван Ди», который специализируется на китайской кухне. Заказанным в заведении карпом с рисом на пару отравилась группа китайских туристов. Четырем из пострадавших понадобилась госпитализация.

Ранее на массовое отравление едой со шведского стола пожаловались постояльцы парк-отеля городского округа Солнечногорск.

Подмосковные следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Некоторым постояльцам пришлось провести несколько дней в инфекционной больнице под присмотром врачей.