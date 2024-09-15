Уголовное дело возбудили после отравления людей в столовой соццентра в Москве

СК: в Москве 20 человек отравились в столовой соццентра, возбуждено дело

Уголовное дело возбудили по факту отравления порядка 20 человек в столовой социально-реабилитационного центра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.

Московские следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительной информации, в субботу, 14 сентября, порядка 20 человек доставили в столичные больницы с признаками пищевого отравления.

«Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в социальном центре 30 постояльцев отравились некачественной рыбой.

Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана. В ее заведении отравилась группа туристов из КНР, причем четырем из пострадавших понадобилась госпитализация.