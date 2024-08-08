Стало известно о состоянии сопровождавшей Поддубного съемочной группы

Еловский: сопровождавшая Поддубного в Курской области группа ВГТРК в порядке

Фото: РИА «Новости»

Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая военкора Евгения Поддубного в Курской области, не пострадала. Об этом РИА «Новости» сообщил звукооператор Станислав Еловский.

«Все ок», — сообщил Еловский на вопрос о состоянии съемочной группы.

Ранее стало известно, что военкор Поддубный получил серьезные ранения при атаке дрона. Сначала появилась информация о его гибели, почти сразу же стали поступать сообщения, что военкор жив и находится в Курской областной больнице. Его коллега Александр Коц сообщил, что Поддубный «живой, шутит и беспокоится о своей группе».

Военный журналист Алексей Борзенко сообщил 360.ru, что ранения военкора очень серьезные и пострадавшего могут отправить самолетом в Москву.

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