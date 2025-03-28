Стало известно о состоянии пострадавших в Хургаде россиян

Генконсульство: в больницах после аварии на батискафе остаются семь россиян

После крушения батискафа «Синдбад» в больницах Хургады на лечении находятся семь российских туристов, в том числе несовершеннолетние. Об этом в Telegram-канале сообщило Генеральное консульство России в Египте.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. Их состояние не вызывает опасений», — отметили в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в результате крушения батискафа погибли четверо взрослых и двое детей. Всего в больницы медики доставили 29 пострадавших.

Причиной крушения стал удар субмарины о коралловые рифы в одном километре от берега в Хургаде. После крушения аппарат перевернулся и произошла разгерметизация салона.

Российские следователи завели уголовное дело после крушения батискафа с туристами в Красном море и гибели шести человек.