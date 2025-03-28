Стало известно о состоянии пострадавших в Хургаде россиян

После крушения батискафа «Синдбад» в больницах Хургады на лечении находятся семь российских туристов, в том числе несовершеннолетние. Об этом в Telegram-канале сообщило Генеральное консульство России в Египте.
«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. Их состояние не вызывает опасений», — отметили в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что в результате крушения батискафа погибли четверо взрослых и двое детей. Всего в больницы медики доставили 29 пострадавших.
Причиной крушения стал удар субмарины о коралловые рифы в одном километре от берега в Хургаде. После крушения аппарат перевернулся и произошла разгерметизация салона.
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