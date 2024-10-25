Стало известно о состоянии пострадавших при нападении в Петербурге

Трое раненых при нападении на гипермаркет в Петербурге попали в реанимацию

После нападения мужчины на людей в гипермаркете в Петербурге трех раненых направили в реанимацию. Всего пострадали шесть посетителей, сообщил в Telegram-канале глава горздрава Дмитрий Лисовец.

«Мужчина с проникающим ранением живота находится в отделении реанимации <…> одна женщина также переведена в отделение реанимации, состояние стабильное», — сказал он.

По словам Лисовца, еще одна женщина также находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Двоих пострадавших и самого агрессора доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Нападение на супермаркет произошло днем 25 октября. Мужчина с ножом порезал четверых посетителей. Полиция задержала его на месте. Против нападавшего возбудили уголовное дело.

Мужчину изолировали в больнице, врачи подозревают у него острый психоз. Соседи рассказали 360.ru, что когда-то нападавший занимался спортом и подавал надежды, но в определенный момент стал вести себя неадекватно.