Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Свердловской области

«112»: вертолет Robinson совершил жесткую посадку под Первоуральском

Фото: РИА «Новости»

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Авиапроисшествие произошло рядом с базой отдыха «Светофор» под Первоуральском.

По данным источника издания, находившиеся в вертолете два человека пострадали. Их госпитализируют.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области в районе реки Пача. Причиной ЧП стала техническая неисправность двигателей. Машина не дотянула до пункта посадки примерно 20 километров. Из находившихся на борту семи человек — трех членов экипажа и четверых пассажиров — никто не пострадал. За людьми вылетел аварийно-спасательный отряд.

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