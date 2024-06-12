Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Свердловской области

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Авиапроисшествие произошло рядом с базой отдыха «Светофор» под Первоуральском.
По данным источника издания, находившиеся в вертолете два человека пострадали. Их госпитализируют.
Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области в районе реки Пача. Причиной ЧП стала техническая неисправность двигателей. Машина не дотянула до пункта посадки примерно 20 километров. Из находившихся на борту семи человек — трех членов экипажа и четверых пассажиров — никто не пострадал. За людьми вылетел аварийно-спасательный отряд.