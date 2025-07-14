Стало известно о состоянии отравившихся хлором сотрудников «Баден-Бадена»

Руководство термального комплекса на Уктусе в Екатеринбурге поощрило сотрудников премиями за четкую работу во время розлива обеззараживающего средства. Об этом сообщила 360.ru руководитель пиар-подразделения компании Мария Коновалова.

«Руководство компании приняло решение поощрить премиями всех сотрудников, которые в сложившейся ситуации проявили самообладание и четко выполняли обязанности по инструкции, не допустив негативных последствий», — сказала она.

Коновалова отметила, что рано или поздно каждый крупный бизнес сталкивается с непростыми ситуациями. Однако важно, как сотрудники действуют в эти моменты. По ее словам, на первом месте в «Баден-Бадене» — безопасность, здоровье, доверие гостей и сотрудников.

«Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место вызвали скорую, которая оказала необходимую помощь сотрудникам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании приняли все необходимые меры по устранению последствий», — добавила она.

Руководитель пиар-подразделения отметила, что комплекс в настоящий момент работает в штатном режиме и повода для беспокойства нет.

«Провели санитарную обработку помещений, поводов для беспокойства нет. Роспотребнадзор нарушений качества воды и воздуха не выявил. Всех сотрудников курорта, обратившихся за медицинской помощью, уже выписали из больницы», — заключила Коновалова.

Днем ранее 31 человек пострадал после розлива хлора в термальном комплексе в Екатеринбурге. Причиной стал случайный разлив дезинфицирующего средства.