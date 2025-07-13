Массовое отравление хлором произошло на термальном комплексе в Екатеринбурге

Число пострадавших от отравления хлором в «Баден-Баден» на Уктусе выросло до 31

Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге выросло до 31 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области .

В токсикоцентр доставили 19 человек, 14 из них госпитализировали. По данным медиков, 13 находятся в легком состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Еще 12 человек лечатся амбулаторно.

В компании Baden Family объяснили, что разлив дезинфицирующего средства произошел случайно во время обслуживания оборудования. Персонал сразу эвакуировал людей и вызвал скорую. В компании заверили, что приняли все меры для устранения последствий.

Ранее доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус рассказал, как избежать ротавируса, отдыхая у воды.