Стало известно, кто стоит за масштабными кибератаками на ресурсы России

Российские специалисты в области кибербезопасности раскрыли личности хакеров, которые совершили атаки на российские ресурсы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты сообщили, что ответственность за кибератаки лежит на украинских хакерах, действовавших совместно с французской группировкой Anonymous. Их работой руководили представители британской разведки MI6 и ЦРУ.Они совершали DDoS-атаки, стремясь к созданию коллапса среди российских сервисов.

Накануне Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla, который использовали для измерения скорости и качества интернет-соединения. Разработанное в России приложение «ПроСеть» предложили использовать в качестве альтернативы заблокированному сервису.