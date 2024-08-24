Стало известно, кто был на борту едва не разбившегося в Якутии самолета

Shot: кавер-группа «Монако Джем» была на борту экстренно севшего в Якутии Ан-2

Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Кавер-группа «Монако Джем», участвовавшая в «Голосе», едва не разбилась на борту Ан-2, который экстренно приземлился на деревья в Якутии. Как сообщил Telegram-канал Shot, музыканты возвращались с корпоратива.

Самолет вылетел из поселка Солнечный в Якутск, но буквально через пару минут после взлета совершил жесткую посадку в лесу.

«На борту были 11 человек, в том числе восемь музыкантов. Пилотам удалось максимально смягчить посадку», — отметили авторы публикации.

Точные причины экстренной посадки выясняются, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов. Предварительно, у судна отказал двигатель. Обошлось без пострадавших.

Ранее самолет Ан-2 разбился в Армении. На борту находились два человека, оба погибли. Крушение произошло около Еревана.

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