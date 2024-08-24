Стало известно, кто был на борту едва не разбившегося в Якутии самолета
Shot: кавер-группа «Монако Джем» была на борту экстренно севшего в Якутии Ан-2
Кавер-группа «Монако Джем», участвовавшая в «Голосе», едва не разбилась на борту Ан-2, который экстренно приземлился на деревья в Якутии. Как сообщил Telegram-канал Shot, музыканты возвращались с корпоратива.
Самолет вылетел из поселка Солнечный в Якутск, но буквально через пару минут после взлета совершил жесткую посадку в лесу.
«На борту были 11 человек, в том числе восемь музыкантов. Пилотам удалось максимально смягчить посадку», — отметили авторы публикации.
Точные причины экстренной посадки выясняются, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов. Предварительно, у судна отказал двигатель. Обошлось без пострадавших.
Ранее самолет Ан-2 разбился в Армении. На борту находились два человека, оба погибли. Крушение произошло около Еревана.