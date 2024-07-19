Ан-2 разбился близ Еревана. Два человека погибли

Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 близ Еревана

Фото: РИА «Новости»

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении. ЧП произошло близ Еревана, в результате погибли два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что информация о происшествии близ города Егвард, находящегося в 18 километрах от столицы республики, поступила в 09:30 по местному времени (08:30 по московскому времени).

Самолет упал в районе местности Лчер. По предварительным данным на борту находилось два человека. Оба погибли, добавил представитель МВД.

По информации агентства «Sputnik Армения», упавший Ан-2 был учебно-тренировочным и состоял на балансе Минобороны. В министерстве эти данные подтвердили.

Все обстоятельства крушения и его точные причины устанавливаются.

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