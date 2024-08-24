Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии

МЧС: Самолет Ан-2 с 11 людьми на борту совершил аварийнуюпосадку в Якутии

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района в Якутск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По предварительной причине, Ан-2 экстренно сел в пяти километрах от поселка Солнечный из-за отказа двигателя. ЧП произошло около 9:30 утра поместному времени (3:30 по московскому). На борту самолета находились 11 человек, в том числе 8 пассажиров. По данным МЧС, никто из них не пострадал.

Точные причины экстренной посадки выясняются, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи-криминалисты, сообщила пресс-служба восточного межрегионального СУТ СК.

Ранее аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево запросил пассажирский самолет из Хабаровска. По информации источника 360.ru, в салоне воздушного судна произошло задымление возле одного из кресел.

Еще одна экстренная посадка самолета в этом же аэропорту была 4 августа — она прошла благополучно, помощь экстренных служб не потребовалась.