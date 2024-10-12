Стало известно количество пострадавших при взрыве на АЗС в Грозном

Минздрав Чечни: при взрыве на АЗС в Грозном пострадали пять человек

Пять человек пострадали при взрыве цистерны с газом на автозаправочной станции в Грозном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Чечни.

Пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, медицинскую помощь им оказали на месте, отметили в ведомстве. От госпитализации люди отказались.

«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших», — добавили в министерстве.

Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Сдетонировала цистерна с газом, огонь перекинулся на вторую емкость с топливом. Источник 360.ru сообщил, что именно от удара цистерны погибли четыре человека.

СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль.