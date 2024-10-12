Заправочная станция взорвалась в Грозном

Взрыв прогремел на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. После детонации на площадке начался мощный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека. Telegram-канал Mash заявил, что ранения получили мать с ребенком, в которых попал отброшенный волной газовый баллон.

Авторы Baza уточнили, что сдетонировала цистерна с топливом. Пламя перекинулось на вторую емкость с бензином, и прибывшие на место пожарные начали ее пролив, чтобы не допустить повторной детонации. Сейчас пламя локализовали.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно мощное пламя, которое поднялось над домами.

В конце сентября взрыв прогремел на автозаправочной станции в поселке Новый Хуршет в пригороде Махачкалы. Детонация разрушила здание, а пламя перекинулось на помещения столовой и молельного зала. После ликвидации огня и в ходе разбора завалов спасатели нашли 13 погибших. Травмы различной степени тяжести получили 23 человека.