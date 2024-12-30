Стало известно, когда опубликуют промежуточный отчет по авиакатастрофе в Актау

Предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау представят в течение 30 дней

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы у города Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучит предварительные выводы в течение 30 дней. Об этом в интервью агентству «Казинформ» сказал член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — заявил он.

Ластаев отметил, что сейчас эксперты проводят полевой этап расследования. Они оценят собранные в специально организованном ангаре в аэропорту Актау фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, а также сделанные слепки.

Ранее Минтранс Казахстана сообщил об отправке черных ящиков потерпевшего крушение лайнера в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Самолет рейса Баку — Грозный разбился 25 декабря, погибли 38 человек. Пострадавших при крушении лайнера трех граждан Азербайджана отправили из Актау на родину.