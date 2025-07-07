Стало известно, где нашли тело Старовойта

Тело экс-министра Романа Старовойта обнаружили в его доме в деревне Мякинино. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, смерть Старовойта может быть связана с уголовным делом. СМИ сообщают, что на экс-министра дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по подозрению в мошенничестве на один миллиард рублей.

Предположительно, речь идет о самоубийстве.

Президент Владимир Путин 7 июля освободил Старовойта от должности министра транспорта, он занимал этот пост с мая 2024 года. Ранее Старовойт был губернатором Курской области. По данным Telegram-канала Mash, следователи проверяют причастность экс-главы Минтранса к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц и провальной транспортной реформе в Курске.