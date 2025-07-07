Стало известно, где нашли тело Старовойта
Baza: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в его доме в Мякинине
Тело экс-министра Романа Старовойта обнаружили в его доме в деревне Мякинино. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, смерть Старовойта может быть связана с уголовным делом. СМИ сообщают, что на экс-министра дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по подозрению в мошенничестве на один миллиард рублей.
Предположительно, речь идет о самоубийстве.
Президент Владимир Путин 7 июля освободил Старовойта от должности министра транспорта, он занимал этот пост с мая 2024 года. Ранее Старовойт был губернатором Курской области. По данным Telegram-канала Mash, следователи проверяют причастность экс-главы Минтранса к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц и провальной транспортной реформе в Курске.